Le groupe Bobst, l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'équipements et de services destinés aux fabricants d'emballages et d'étiquettes des industries de la boîte pliante, du carton ondulé et des matériaux flexibles, agrandit son usine de Bron (69). Ainsi, l'entreprise regroupe toutes ses activités lyonnaises à Bron et y transfère ainsi les stocks, le montage des machines et les activités administratives de support qui se trouvaient sur le site de Villeurbanne (69). Les deux premières phases du projet concernent le regroupement de toute la production, qui sera effectif en mai 2018, et la construction d'un centre de démonstration pour ses machines : Competence Center. D'une surface de 2.000m², celui-ci sera inauguré en septembre 2018. "C'est un investissement stratégique destiné à développer le savoir-faire de nos collaborateurs dans les processus de transformation du carton", indique Emmanuel Roquet, le président de Bobst Lyon. La troisième phase du projet d'agrandissement du site de Bron est déjà planifiée : elle commencera à l'été 2018 avec la construction d'un bâtiment destiné à réunir tout le personnel administratif au début de l'année 2020.