La société Winsol (400 salariés), dont les sites de production sont situés en France à Avion (62) et en Belgique à Izegem et Aalter, conçoit et fabrique des portes, fenêtres, portes de garage, volets roulants et des gammes de protections solaires. Elle a annoncé l'arrivée de trois nouveaux actionnaires : son PDG actuel, Xavier Costenoble, la holding familiale Sufina et Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). L'opération s'est achevée début février 2018. Xavier Costenoble, dans le communiqué, évoque un projet de développement à l'international : "En termes de protection solaire, nous faisons partie des leaders en Belgique et en France. Maintenant nous nous tournons vers les pays voisins."