L'agence de communication Verywell (Toulouse, 31) rachète le groupe Eureka Compagnie (Toulouse) et l'agence L'Astronef (Toulouse). L'agence Verywell intègre ainsi 30 collaborateurs et entend créer 8 nouveaux postes dans les 6 prochains mois. Pablo Soler prend notamment la direction de l'UX, Yoann Noguès devient CTO et Sébastien Mas est nommé à la direction du développement.