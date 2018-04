Fin 2017, le Groupe Sogelink (160 collaborateurs ; CA 2017 : plus de 35M€ ; Caluire-et-Cuire, 69) a acquis la société rhodanienne Springeo : une nouvelle étape stratégique pour le groupe qui compte bien renforcer sa place de leader français d'éditeur de solutions pour la gestion intelligente, numérique et collaborative des chantiers et des infrastructures dans le cloud. En intégrant à son offre la solution Scodify, développée par Springeo, Sogelink consolide par la même occasion ses équipes d'experts en intelligence artificielle et Machine Learning. "Scodify va permettre à Sogelink d'apporter une réponse simple aux enjeux et aux exigences de la réglementation en matière de précision de la cartographie des réseaux", indique Fatima Berral, directeur général de Sogelink. Le groupe entend poursuivre son développement en 2018. Le recrutement de talents et d'experts (avec pas moins de 15 développeurs) permettra d'accompagner sereinement les nouveaux projets de croissance externe déjà à l'étude.