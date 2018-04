Surgivisio (La Tronche, 38), société medtech innovante qui développe des technologies d'imagerie 2D/3D intégrées à la navigation chirurgicale, annonce un financement de Série B de 10,7M€ mené par Bpifrance, via le fonds PSIM (Programme de Soutien à l'Innovation Majeure) et Sigma Gestion. Stéphane Lavallée, fondateur, complète le tour aux côtés d'investisseurs privés historiques. L'équipe R&D va se concentrer sur l'application à la chirurgie du rachis, avant d'adresser d'autres segments de l'orthopédie et de la traumatologie. Surgivisio s'emploie à industrialiser sa production et développer son réseau de distributeurs et de partenaires, mais aussi à obtenir une autorisation de l'agence de réglementation américaine, la Food and Drug Administration (FDA), pour adresser le marché américain.