Le groupe Qualiconsult (Vélizy-Villacoublay, 78 - 2.340 collab. - CA 2017 : 206M€), spécialiste du contrôle technique, de l'inspection, de l'assistance et de la formation, a annoncé l'acquisition de la société Covair (Longueil-sur-Oise, 60 - 17 salariés - CA 2017 : +1M€), qui propose des prestations de mesure de la qualité de l'air intérieur, de l'exposition professionnelle et des émissions à l'atmosphère dans les domaines de l'industrie, du tertiaire et des établissements recevant du public.