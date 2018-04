L'Allemand Siemens a remporté le contrat de fabrication et d'exploitation (pendant 5 ans) de la navette automatique Airval de l'aéroport de Francfort. Le système Airval sera conçu et développé en France, à Toulouse (31), au centre de compétence mondial de Siemens pour les métros automatiques. La mise en service est prévue en 2023. La ligne de 5,6km de long comprendra 2 voies et 3 stations. Siemens fournira 12 rames entièrement automatiques de deux voitures, notamment équipées du système de gestion et de contrôle des trains GoA4 CBTC.