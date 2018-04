Spécialiste de la bio-impression de tissus cellulaires, la start-up Poietis (Pessac, 33) annonce avoir bouclé un tour de table de série A de 5M€ pour financer les développements technologiques qui permettraient les premières implantations de tissus bio-imprimés chez un patient dès 2021. Cette opération est notamment réalisée par le biais d’une nouvelle collecte record sur la plate-forme de financement participatif WiSEED, l'entrée au capital du fond Nouvelle Aquitaine Co-investissement et l’aide obtenue dans le cadre du Concours Mondial d’Innovation. Grâce à cette opération, Poietis espère conforter ainsi son leadership et prendre une part significative du marché de la bio-impression, estimé à près de 800M€ en 2022 et 2,5Mds€ en 2024.