En étroite collaboration avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg (67), le groupe Stef a organisé le 28 mars 2018 une manifestation dédiée à la Green Logistics et aux solutions de livraison urbaine. L’objectif : faire connaître les perspectives et les initiatives conjointes en présentant les dispositifs et les véhicules de livraison les plus adaptés aux centres-villes urbains. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se sont en effet engagées dans la mise en place d’un programme de logistique urbaine "à faible impact environnemental". La sortie complète du diesel dans le centre de Strasbourg est programmée à horizon 2021. Le groupe Stef (5 sites en Alsace) a équipé dès juillet 2017, son site de Bischheim (67), chargé d'approvisionner les commerçants et restaurateurs du centre-ville de Strasbourg, d'un porteur GNC Iveco Daily de 6,5 tonnes doté d’une motorisation au gaz naturel comprimé. Au cours du second semestre 2018, Stef proposera également, en partenariat avec un spécialiste du secteur, une offre de livraison de produits alimentaires frais (+2°C / +4°C) via un triporteur à assistance électrique équipé d’une caisse isotherme.