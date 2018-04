Implanté à Rungis (94) et sur le port de Boulogne-sur-Mer (62), Demarne (145 salariés - CA : +130M€) est l’un des principaux acteurs français du négoce de produits de la mer. Jean-Paul Demarne, qui dirige la société, réorganise son capital et fait entrer son fils, Romain Demarne, avec le concours de trois partenaires financiers minoritaires : Alliance Entreprendre, Nord Capital Partenaires et Unigrains, qui accompagnaient déjà la société. Ainsi structuré, Demarne peut entamer une nouvelle phase dans son histoire, portée par les tendances favorables à la consommation des produits de la mer, le développement des produits prêts à cuire pour les restaurants et d’éventuelles opportunités de croissance externe. Le financement de cette opération est complété par un pool bancaire constitué de Société Générale (co-arrangeur), Crédit Lyonnais (co-arrangeur) et Banque Populaire.