L'Association Mondiale pour la Formation en Hôtellerie et Tourisme (AMFORHT, siège à Trelissac, 24) a vocation à rassembler les écoles hôtelières, universités, groupes hôteliers, experts du monde entier autour de la thématique de l’homme et de la formation dans l’hôtellerie et le tourisme. Elle a annoncé la nomination de Philippe François, président de François-Tourisme-Consultants (Trélissac, 24), en tant que président de l’AMFORHT pour un mandat de 4 ans.