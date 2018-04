Gravotech (CA : 120M€ ; Rillieux-la-Pape, 69), leader dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes pour le marquage, la gravure et la découpe, poursuit son développement avec MML Capital, accompagné de Bpifrance, ainsi qu'Idinvest Partners et un pool bancaire mené par le LCL pour le financement, aux côtés du management (Gérard Guyard, Pascal Cros). L'ambition partagée est la poursuite du développement de produits innovants notamment dans la technologie laser, le développement de nouveaux services différenciants pour les clients Gravotech et le renforcement de la présence commerciale dans certaines géographies clefs comme les USA et la Chine. Le fonds transatlantique MML Capital accompagnera Gravotech dans cette poursuite du développement international du groupe.