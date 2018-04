Le groupe de chimie belge Solvay (Bruxelles - 24.500 personnes dans 61 pays - CA : 10,1Mds€) lance un projet de simplification de son organisation afin de l’adapter à l’évolution de son portefeuille, désormais centré sur les matériaux de haute performance et les solutions sur-mesure au service d’une base de clients en pleine mutation. Ce projet prévoit notamment : - la transformation du centre de recherche lyonnais (69) en un centre de chimie avancée de classe mondiale, et l'élargissement des capacités de recherche et d'innovation (R&I) en science des matériaux avancés à Bruxelles, dans le cadre d'un projet de rénovation su siège social visant à développer la collaboration entre équipes et partenaires ; - le déménagement des sites d'Aubervilliers (93) et Paris (75) vers Lyon et Bruxelles pour y concentrer la R&I ; - la suppression nette de 600 postes principalement dans les fonctions support, dont 160 en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil. La concentration des activités de R&I et des fonctions support impliquerait le transfert vers Lyon et Bruxelles de 500 employés, échelonné sur quatre ans.