Fermentalg (Libourne, 33), acteur majeur français des micro-algues pour la nutrition et la santé, annonce l'obtention du statut GRAS pour ses huiles algales naturellement riches en oméga 3 et la signature d'un accord de distribution aux États-Unis et au Canada avec la société Stauber. Ce sont deux nouvelles étapes franchies en direction de la commercialisation de la gamme DHA ORIGINS sur le marché nord-américain.