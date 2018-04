Biom'Up (Saint-Priest, 69), spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce que l'émission d'un emprunt de 25M€ d'obligations avec bons de souscription d'actions (cf. First ECO 15/02/2018) a été souscrite avec succès par Athyrium Opportunities III Acquisition LP, un fonds géré par Athyrium Capital Management, LP. Cette opération porte à 41M€ le montant total des financements levés depuis l'introduction en Bourse. Sous réserve de certaines conditions, le montant de l'emprunt obligataire pourra être augmenté de 10M€ dans les 12 mois de l'émission initiale. Le produit net de la récente augmentation de capital et de cet emprunt obligataire permettront d'accroître les capacités de production d'Hemoblast™ Bellows, de soutenir le déploiement commercial d'Hemoblast Bellows en Europe et aux USA mi-2018, de se doter d'un second site industriel de production à proximité de celui de Saint-Priest (cf. First ECO 07/03/2018), de poursuivre les études précliniques et les essais cliniques avec Hemoblast Bellows et Hemosnow™ et de rembourser 7,6M€ au titre du prêt contracté en venture loan auprès de Kreos Capital V Limited.