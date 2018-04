Les chantiers navals Fountaine Pajot (Aigrefeuille-d'Aunis, 17 - 600 personnes - 79M€ de CA) et Dufour Yachts (Périgny, 17 - 500 collaborateurs - 63,54M€ de CA) sont en discussion pour un rapprochement. L'opération permettrait de compléter le rayonnement des deux marques, Fountaine Pajot étant actif aux États-Unis et Dufour en Europe. Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts, rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et par Unexo, fonds d'investissement régional du Groupe Crédit Agricole, qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette. Chaque société conserverait son identité et management.