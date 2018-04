Visiativ (près de 700 collaborateurs ; CA 2017 : 124M€ ; Charbonnières-les-Bains, 69), éditeur et intégrateur de logiciels innovants, annonce la finalisation de l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group (CA 2017 : env. 15M€ ; Lyon, 69) (cf. First ECO 20/12/2017). A travers cette opération structurante, Visiativ élargit son offre vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation et étend sa présence à l'international. Visiativ annonce également la montée à 100% du capital de la société Valla (Villeurbanne, 69), dédiée aux métiers du Rapid Manufacturing et de l'impression 3D, dans laquelle il avait pris une participation à hauteur de 20% en 2017 (cf. First ECO 08/11/2017). Cette accélération témoigne du caractère stratégique et complémentaire de cette nouvelle activité, visant à accompagner les PME et les ETI dans leur transition vers l'industrie 4.0.