Soitec (Bernin, 38), leader de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants pour l'industrie électronique, annonce son ambition de recruter 200 personnes en 2018 sur son site de Bernin. Parallèlement, une centaine d'embauches sont prévues à Singapour et dans ses autres filiales à l'étranger. "L'enjeu principal de ce plan de recrutement est d'enrichir les équipes de collaborateurs et collaboratrices de Soitec avec des expériences complémentaires, acquises au sein de différents environnements", indique Pascal Lobry, le directeur des Ressources Humaines.