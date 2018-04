Auchan Retail (Croix, 59) et le Groupe Casino (Saint-Étienne, 42) annoncent avoir entamé des négociations exclusives en vue d’établir un partenariat stratégique leur permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à l’international, et ce avec leurs principaux fournisseurs multinationaux alimentaires et non alimentaires. Ce partenariat donnera toute sa place aux contrats de filières tout en permettant d’accompagner le développement de certains fournisseurs français dans les pays couverts par les deux distributeurs (Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Amérique Latine, Asie).