L'entreprise bioMérieux (Marcy-l'Etoile, 69), acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce l'acquisition d'Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d'une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques. "Nous sommes très enthousiastes à la perspective d'accueillir l'équipe Astute au sein de bioMérieux après 3 années de collaboration productive", indique Alexandre Mérieux, le Pdg. La société rhodanienne va acquérir la totalité du capital d'Astute Medical Inc., pour environ 90M$ en numéraire. En raison des investissements nécessaires pour la commercialisation et les recherches supplémentaires sur l'impact économique et les effets sur la santé, les dépenses opérationnelles liées à l'acquisition d'Astute pour les 9 mois restants de l'année 2018 pourraient avoir un impact d'environ -60 points de base sur le résultat opérationnel courant contributif de bioMérieux.