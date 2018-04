OSE Immunotherapeutics est une entreprise de biotechnologie de Nantes (44) spécialisée dans l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie, dans les maladies auto-immunes et en transplantation. Elle fait part d'un accord mondial de collaboration et de licence exclusive avec le groupe pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim pour développer conjointement OSE-172, un antagoniste de SIRPa visant les lignées cellulaires myéloïdes. OSE-172 est actuellement en développement préclinique avancé, avec un potentiel de développement dans des cancers variés. OSE Immunotherapeutics pourrait recevoir jusqu’à 1,1Md€, si toutes les étapes prévues sont atteintes. Grâce à cette collaboration, Boehringer Ingelheim renforce un axe majeur de sa stratégie en immuno-oncologie et en immuno-modulation, sélectionnant de nouvelles approches pour traiter le cancer.