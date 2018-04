GL Events (Lyon, 69), leader mondial de l'événementiel, annonce la prise de contrôle de Fisa, leader dans l'organisation de salons au Chili ainsi qu'un partenariat commercial avec l'agence de RP Sunny Side Up au Japon. GL Events et la Société Nationale de l'Agriculture (SNA) ont concrétisé l'accord pour l'acquisition de 60% du capital de Fisa auprès de son fondateur et actionnaire, la SNA, qui conserve 40% du capital. En 2018, Fisa devrait réaliser un CA de 10M€ environ avec une rentabilité opérationnelle normative supérieure à 12%.