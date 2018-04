Suite à sa destruction en avril 2017 (cf. First ECO du 24/03/2017), le hall 2 du Parc des expositions de Bordeaux-Lac (33) rentre en phase de reconstruction. Objectif : livraison au premier semestre 2019 afin d'accueillir en événement inaugural La Foire Internationale de Bordeaux de mai 2019. 35M€ ont été investis entre 2016 et 2018 dans le hall 2, puis 21M€ permettront de réaliser des travaux sur le hall 1 entre 2018 et 2020. 21M€ supplémentaires financeront des travaux d’amélioration des fonctionnalités du hall 1. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à deux agences d'architecture bordelaises, Arsène Henri-Triaud (Bruges, 33) et Brochet-Lajus-Pueyo (Bordeaux), à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 2016.