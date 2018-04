Spécialiste dans l'isolation de l'habitat (fenêtres et ouvertures), Bati Renov (Varaize, 17) avait délocalisé sa production en Roumanie en 2003. Or, la société a décidé de relocaliser son activité en Charente-Maritime (cf. First ECO du 23/12/2016) et de développer dans le même temps une nouvelle marque "Vue d'ici". En tout, 28 emplois seront créés : 10 en 2017, 8 en 2018 et 10 en 2019. Un développement commercial local et national est également prévu. La Région soutient ce projet, estimé à 2M€, à hauteur de 312K€.