EnobraQ (Ramonville-Sain-Agne, 31) est spécialisée dans les biotechnologies. La société renforce son développement et annonce des évolutions dans sa structuration. Elle ouvre notamment son capital à trois grandes structures de recherche : l'INRA, l'INSA et le CNRS. Elle confirme une seconde levée de fonds en deux ans pour un montant cumulé de 4,9M€. Ce soutien financier doit lui permettre de cibler les marchés de la nutrition, des bioplastiques et de l'agro-alimentaire, notamment avec l'utilisation du CO² dans l'industrie.