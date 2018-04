Objectif Libre, basée à Toulouse (31), offre du conseil et de l'accompagnement sur les technologies Open Source innovantes d'infrastructure système. La société vient de créer une filiale en Suède, à Stockholm, et entend poursuivre son internationalisation. Objectif : couvrir les différents fuseaux horaires pour fournir un support "follow the sun" à ses clients, d'ici fin 2019.