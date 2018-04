Shopopop est née en 2016 avec l'idée de développer la livraison collaborative de courses et colis entre particuliers. Basée à Nantes (44), la start-up a conclu un partenariat avec Intermarché pour développer la livraison des courses à domicile. Ainsi, elle propose aux clients drive de 9 magasins pilote de Bordeaux (33) et Flers de se faire livrer à domicile leurs courses du drive, au jour et à l'heure de leur choix, par un membre de la communauté Shopopop. A l'issue de cette expérimentation, Shopopop et Intermarché étudieront l'opportunité d'étendre ce modèle de livraison à l'ensemble des magasins (1.838 points de vente en France).