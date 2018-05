Buzziness.com se présente comme le premier réseau social d'avis de pros sur les pros. Basée à Bordeaux (33), la plateforme ambitionne de se positionner en tant que plateforme de valorisation des compétences professionnelles pour les collaborateurs et comme aide à la vente pour les entreprises. Buzziness.com va bientôt se lancer à l'international et vise les 10.000 membres et 200 clients d'ici la fin 2018.