Visiativ (près de 700 collaborateurs ; CA 2017 : 124M€ ; Charbonnières-les-Bains, 69), éditeur et intégrateur de logiciels innovants, annonce le lancement de Moovapps Factory, la plate-forme collaborative d'idéation et de conception d'apps pour accélérer la transformation digitale et l'innovation des entreprises. Dans le but d'accélérer le développement de cette nouvelle plate-forme de conception, Visiativ annonce également la signature d'une lettre d'intention en vue d'acquérir 80% du capital de la société Audros Technology (Saint-Priest, 69), éditeur de solutions dédiées à la gestion des données techniques. Enfin, Visiativ enrichit son offre autour des Ressources Humaines et devient actionnaire majoritaire de la start-up Linksoft (Charbonnières-les-Bains), éditeur de logiciels.