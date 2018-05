L'équipementier automobile Clas (Chignin, 73) affine chaque jour son expertise pour concevoir équipements et outillages techniques au plus proche des attentes des professionnels du secteur automobile. Sous l'égide de son dirigeant, Philippe Barrault, le groupe affiche un plan de développement ambitieux à 6 ans. Pour le mener à bien en disposant d'une structure financière solide, Clas a ouvert son capital à Alliance Entreprendre. Cette opération va permettre au groupe de disposer des moyens financiers pour accélérer son développement et de bénéficier d'un accompagnement dans ses réflexions stratégiques.