Le groupe Kaliop, basé à Montpellier (34) et spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, investit pour se développer dans la transformation digitale et l'innovation. Le groupe va se concentrer sur le digital commerce et le Run (exploitation et amélioration continue des applications). Kaliop compte notamment sur un lab dédié à l'innovation, lancé récemment, et sur ses partenariats. "2018 sera une année importante pour le groupe Kaliop", conclu le président, Pierre Deniset