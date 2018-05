L'entreprise Axon’Câble (Montmirail, 51 ; 2.000 personnes ; 140M€ de CA consolidé 2017) fabrique des câbles pour les milieux aérospatial, automobile ou médical. Le 10 avril 2018, elle s'est vue remettre par Afnor Certification le certificat ISO 45001, toute nouvelle norme internationale pour la Santé et la Sécurité au Travail (SST) des systèmes de management des entreprises. La société marnaise devient ainsi la première organisation française certifiée ISO45001 et l'une des premières dans le monde. Cette nouvelle accréditation est une suite logique pour cette société déjà certifiée ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).