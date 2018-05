A Clermont-Ferrand (63), le siège social du spécialiste du pneumatique Michelin (114.000 personnes) va faire l'objet d'une transformation au niveau de l'accueil. Dans le cadre de l'aménagement de la place des Carmes, la façade sera entièrement revisitée. Le nouveau bâtiment d'accueil et sa façade réuniront le bâti existant dans un ensemble fluide et cohérent. Le démarrage des travaux est prévu pour mai 2018, avec une inauguration partielle de l'accueil en mai 2019 et une livraison des extensions au printemps 2020.