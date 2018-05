Le groupe familial de transports Coquelle (siège à Wancourt, 62, présent en Italie, Pologne, Bulgarie, Luxembourg et Serbie - +670 salariés - CA : env. 100M€, dont 45% à l'étranger) réorganise son capital. Le dirigeant, Christophe Coquelle, et sa famille s'y renforcent significativement et Bpifrance y fait son entrée, accompagné de Siparex Nord Ouest Entrepreneurs 4 qui réinvestit. Le fonds Siparex Entrepreneurs 1 et Finorpa cèdent quant à eux leur participation. Selon Christophe Coquelle, cette réorganisation va permettre au groupe familial de se donner les moyens de continuer son développement aussi bien en croissance organique, qu’en croissance externe. Plusieurs dossiers sont d’ailleurs déjà à l’étude".