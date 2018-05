Groupe international de services en assurance et leader des courtiers grossistes en France, le Groupe April (Lyon, 69) poursuit l'internationalisation de ses savoir-faire en faisant l'acquisition de Benecaid, un gestionnaire distributeur spécialisé dans la santé collective des TPE, une des expertises historiques du groupe. Le choix de Benecaid s'est fait en raison de la complémentarité des modèles, des métiers et des implantations géographiques avec celles d'April au Canada (courtier grossiste dommage au Québec, en Ontario et en Alberta). A travers cette acquisition, le groupe poursuit son développement et sa diversification au Canada au-delà du dommage.