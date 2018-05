La startup My Sam (siège à Albi, 81) développe l'application de VTC éponyme, premier assistant personnel communautaire pour les chauffeurs professionnels. Elle vient de lever 650K€ (auprès de La Dépêche du Midi et Sacyloyo Participation), réalisant la première phase d'une levée de fonds de 1M€. My Sam compte accélérer sa croissance : la communication est en cours, le process de recrutement est enclenché, des pistes intéressantes ont été trouvées auprès de nouveaux investisseurs. La start up se développe sur la région Occitanie et prévoit de se déployer ensuite en Belgique et au Royaume-Uni.