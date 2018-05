Via sa holding Thor, le fabricant de pièces mécaniques de précision Clem Industrie (sites de production à Erstein, 67 et Cernay, 68) vient de faire l'acquisition de l'entreprise AMC (Burnhaupt-le-Haut, 68), qui assure une activité similaire. Ce rapprochement vise à créer un groupe régional spécialisé en mécanique de précision et en mesure de fournir une offre élargie et différenciante auprès de donneurs d’ordre industriels variés dans l’Est de la France et en Allemagne. Thierry Wetzel, le fondateur et actionnaire d'AMC, a accompagné le projet en investissant dans Thor et en devenant cadre dirigeant du groupe. Il a été accompagné par MBA Capital tout au long de l'opération.