ArcelorMittal (siège à Luxembourg, siège France à La Plaine Saint-Denis, 93 - 197.000 salariés dont 15.840 en France - CA 2017 : 68,7Mds$), n°1 mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, va augmenter sa participation au capital d'Ecocem France (siège à Aix-en-Provence, 13 - CA 2016 : 30M€), joint-venture entre la société irlandaise Ecocem Materials et ArcelorMittal qui produit du ciment à partir des coproduits de hauts-fourneaux. Elle possède une usine à Fos-sur-Mer (13) et une autre sur le port de Dunkerque (59) qui sera opérationnelle en mai 2018 (cf. FE du 22/02/18 pour plus de détails). La participation d'ArcelorMittal passera de 30% à 49% d'ici fin mai 2018, sous réserve de l’approbation de l’autorité de la concurrence irlandaise.