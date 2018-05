Beephone (Arcachon, 33 - 10 collaborateurs) est une start-up spécialisée dans le reconditionnement d'iPhone. "Nous sommes fiers d’avoir recréé la réparation de proximité et de qualité depuis notre atelier d’Arcachon, ainsi que la vente de proximité … en ligne !", explique Maria Volokhov, cofondatrice. Beephone annonce la sortie d'une application mobile pour son service de rachat (mai 2018) ainsi que son ouverture à de nouveaux marchés européens avec des traductions anglaise, allemande, espagnole, italienne et flamande. La start-up compte commencer à se développer hors des frontières françaises au second semestre 2018. Des recrutements sont en cours pour accompagner cette croissance.