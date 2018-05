Concepteur et installateur de chambres froides et vitrines réfrigérées, le frigoriste Cesbron (Verrières-en-Anjou, 49 ; 950 salariés, 124M€ de CA 2017 ; groupe Dalkia) annonce l'acquisition de la société SELF (Services Équipements Labo Fournil), basée à Limoges (87), et de sa filiale SELF Creuse, installée à La Souterraine (23). Spécialisée dans les activités de travaux et de maintenance en Boulangerie - Viennoiserie - Pâtisserie (BVP), SELF (4 personnes ; 839K€ de CA 2017) rejoindra l'équipe Cesbron déjà en place en Haute-Vienne, à Feytiat (87). Elle travaille autant pour les artisans boulangers-pâtissiers que pour les supermarchés. Cette acquisition permet à Cesbron d'affirmer son ancrage dans un domaine très différenciant, et de développer les métiers de la Boulangerie - Viennoiserie - Pâtisserie en Haute-Vienne, et dans les départements limitrophes. Un domaine dans lequel l'entreprise est présente depuis une vingtaine d'années et qui génère environ 15% de son CA.