Spécialiste des instruments analytiques sensorielles à usage industriel, Alpha MOS a annoncé le succès de sa levée de fonds, démarrée début avril 2018 (cf. First ECO du 06/04/2018). La société, basée à Toulouse (31), a levé 5.312.991,6€. Ce tour de table permettra à Alpha MOS de s'affirmer en tant qu'acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions uniques de nez et langues électroniques. Le groupe pourra ainsi poursuivre ses développements technologiques, notamment dans les micro-capteurs et les logiciels applicatifs, lui permettant à terme de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.