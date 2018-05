Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, investit 2M€ au capital du groupe Lumiplan, leader des solutions d’informations dynamiques (siège à Saint-Herblain, 44 ; plus de 200 collaborateurs, 40M€ de CA, dont 25% réalisés à l'export). L’équipe de direction actuelle devient actionnaire majoritaire de Lumiplan dans le cadre d’un LMBO. Son fondateur, Jacques Daniel, conserve une part significative du capital et assure la présidence du conseil de surveillance. Ensemble, les actionnaires ambitionnent de poursuivre la stratégie de développement impulsée par Jacques Daniel, en France et à l’international.