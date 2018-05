Kalray (Montbonnot-Saint-Martin, 38), pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, annonce l'entrée à son capital d'Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et de Definvest, le fonds géré par Bpifrance pour le compte du Ministère des Armées. Cette opération s'élève à un total de 10M€, incluant les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs. Elle constitue la seconde tranche d'une levée de 23,6M€ initiée en juin 2017 (cf. First ECO 23/06/2017). Les fonds levés vont permettre d'engager le déploiement commercial du processeur existant et de finaliser le développement de la nouvelle génération, qui devrait être lancée en 2019.