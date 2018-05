Sentryo (Villeurbanne, 69), spécialisée dans le matériel et les logiciels de cybersécurité industrielle, a conclu un accord de distribution mondial avec Siemens AG. Au travers de cet accord, Siemens AG fournira Sentryo ICS CyberVision, la solution innovante unique d'Asset Management & Anomaly Detection pour les réseaux industriels (Scada/ICS), à ses clients au sein de son porte-feuille de produits et services. "Que Siemens, leader mondial du secteur, nous accorde sa confiance et valide notre approche et notre technologie va considérablement augmenter notre visibilité sur le marché", indique Thierry Rouquet, le président de Sentryo. "Nous investissons massivement dans l'intelligence artificielle et la visualisation de données pour faire de notre solution un outil intuitif au service des professionnels du contrôle industriel, c'est pour nous un avantage compétitif majeur".