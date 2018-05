Maisons du Monde (Vertou, 44), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, accélère son expansion internationale avec l'acquisition d'une participation de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente dans l'ensemble des États-Unis via ses magasins et son activité e-commerce, avec une option pour acquérir le solde du capital à terme. Le groupe français ajoute ainsi à sa forte présence européenne une position dans un des principaux marchés du monde. Il réalise une avancée importante dans son objectif de développement international. En 2017, Modani a réalisé des ventes de 41,4M$ et un EBITDA de 4,9M$. Fondée en 2007 et basée à Miami, Modani dispose d'un réseau de 10 magasins dans plusieurs grandes villes américaines et commercialise également son offre à travers son site web et des places de marché. Son modèle économique est similaire à celui de Maisons du Monde. L'acquisition sera financée intégralement en cash, sans recours à un endettement additionnel.