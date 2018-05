Oeneo (Bordeaux, 33) a communiqué sur ses résultats annuels 2017-2018 : elle a réalisé 248,6M€ de CA pour une croissance de 11,9%. Le groupe annonce également avoir engagé la cession des activités Bouchage non stratégiques, qu'il détient depuis le rachat de Piedade (Portugal). La vente concerne les gammes associées au liège traditionnel et non technologiques, ainsi que deux sites de production portugais (préparation et tubage des bouchons). De potentiels acheteurs se seraient déjà manifestés. La cession pourrait se finaliser au premier semestre 2018-2019.