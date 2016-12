Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Basée à Tremblay-les-Villages et créée en 1981, l’entreprise Maillard est spécialisée dans l’emballage industriel. Le 4 mai dernier, elle est passée dans le giron du groupe Legendre (La Bazoche-Gouet - CA : 62 M€, 500 personnes), oeuvrant dans cinq métiers : le transport multimodal ; la logistique et le stockage ; l’emballage industriel ; le transfert industriel et technologique ; et la communication et la publicité. En effet, Jean-François Maillard, dirigeant de l’entreprise a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé sa société au groupe Legendre, partageant les mêmes valeurs.