Le groupe industriel Finaero, basé à Blagnac (31), est spécialisé dans la peinture et l'étanchéité pour l’aéronautique et le ferroviaire, l’ingénierie et la fabrication d’aménagements cabine. Il change d'identité et devient Satys. Le groupe a réalisé 172M€ de CA en 2017 (+28%) pour 2.500 employés dans le monde et table sur 200M€ de CA en 2018. Satys entend également doubler son activité d'ici 2025. L'activité Satys Sealing & Painting (ex-STTS) va se développer dans le Moyen-Orient, où elle comptera un nouveau hangar à peinture d'ici 2019. Cet équipement, situé à Dubaï, profitera à l'A380 d'Airbus. Satys Interiors (ex-AIP, AIT et SMTC) va se développer en Chine. Satys Electric (ex-CIEE Interconnect) va doubler son activité à l'horizon 2025 grâce à deux nouveaux sites en Allemagne et aux États-Unis. Satys Surface Treatment (ex-AST) travaille actuellement à de nouvelles acquisitions.