Roquette (Lestrem, 62), un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à destination des marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé, a annoncé l'agrandissement de 50% de son centre de support technique client (CTS) dédié à l'alimentation à Tokyo au Japon. Ce développement vise à mieux répondre à la demande locale grandissante en nutrition personnalisée, avec des ingrédients tels que les glucides, les fibres et les protéines d’origine végétale. Le CTS de Tokyo comprend désormais de nouvelles installations pilotes qui permettront aux experts en application alimentaire de Roquette de créer plus de valeur pour les clients japonais et asiatiques dans les domaines de la nutrition spécialisée, des produits laitiers ainsi que des boissons.