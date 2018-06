Spécialisé dans le gaming, le groupe Pixminds (La Ravoire, 73), qui gère les sociétés Ark Innovation, R-Cade et E-Concept, annonce un nouveau financement de près de 2,5M€ via Maelo, société de capital-investissement rhône-alpine fédérant des investisseurs chefs d'entreprise à ses côtés. "Cette levée de fonds va nous permettre de faire naître de nouveaux projets et de proposer de nouveaux concepts dans un secteur d'activité toujours plus digital et en perpétuel changement", indique Lionel Chataignier, président de Pixminds. "Elle va également nous donner les moyens et les outils d'élargir et de poursuivre le développement de nos marques avec des offres technologiques et innovantes liées à l'univers du gaming". Le groupe prévoit également de déménager ses locaux dans un avenir proche.